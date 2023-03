La confesión de Leandro Paredes sobre su pelotazo a los suplentes de Países Bajos: "Había visto que..."

La Selección argentina tuvo un duro camino hacia la final del Mundial de Qatar 2022, torneo en el que consiguió cortar la sequía de 36 años sin títulos mundiales. Uno de los duelos más recordados por lo que se habló antes, durante y después, fue el correspondiente a los cuartos de final del certamen, ante Países Bajos.

Leandro Paredes, quien en aquel momento ingresó a los 20 minutos del complemento en lugar de Rodrigo De Paul, dialogó mano a mano con TyC Sports y recordó detalles de aquel duro partido que se definió a través de la tanda de penales, donde la Albiceleste se impuso por 4-3.

"Ese partido fue lindo desde antes que arranque. Se disfruta mucho, más que era cuartos de final de un Mundil. Lo que pasó durante el partido, como nos empataron y como lo ganamos por penales. El Topogigio lo vi, pero no lo esperaba porque no lo había preparado. Verlo así a él te genera mucho", comenzó Paredes.

Sobre su pelotazo al banco de suplentes, que provocó el enojo de los dirigidos por Louis Van Gaal, el hombre de la Selección argentina recordó: "Me quedó ahí la pelota y había visto que ellos se levantaron dos veces seguidas. Me vino bien que después Van Dijk me vino a chocar. Era difícil que me eche, no le había pegado a ninguno, pero me vino bien".