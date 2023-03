Lionel Scaloni reveló cuál fue el rival más difícil de la Selección en el Mundial: "No tenían nada..."

El pasado 27 de febrero, minutos antes de subir al escenario para recibir su premio al mejor entrenador del 2022, Lionel Scaloni extendió su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino y continuará, al menos hasta el 2026, siendo el director técnico de la Selección argentina. En las últimas hora el DT campeón del mundo habló desde El Salvador y se refirió a los diferentes rivales que enfrentó a lo largo de la máxima cita mundialista.

En su charla con Megavisión, quien fue galardonado con el premio The Best, no dudó a la hora de elegir el equipo que más lo complicó a la hora de armar su táctica durante el torneo: "El partido más difícil de preparar fue contra Australia, el comienzo de la segunda ronda. Ellos no tenían nada que perder”.

El sábado 3 de diciembre, la Selección argentina visitó el Ahmad bin Ali Stadium, para medirse ante su par de Australia. El triunfo 2-1 a favor de la Albiceleste gracias a los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Enzo Fernández, en contra, le dio el descuento al elenco de Oceanía, el cual tuvo la chance de igualar en el último minuto, pero Emiliano Martínez dijo que no.

Al ser consultado sobre su presencia al frente de la Selección en la máxima cita del 2026 (la cual se jugará en México, Estados Unidos y Canadá), Scaloni soltó: "Argentina tiene que clasificar para el mundial, nada está dicho todavía. Creo que es un momento histórico para jugar un mundial que va a estar cerca de casa".

Para finalizar, el director técnico de la Selección se refirió al apoyo de los fanáticos y lamentó la ausencia física del mejor jugador de todos los tiempo: "Sentimos el apoyo de todos, la sensación de salir a la cancha y sentir el apoyo de todos. Nos hubiera encantado que Diego Maradona hubiera estado allá".