Enzo Fernández recordó su cruce con Mbappé en la final del Mundial: "Había dicho..."

"La foto es hermosa. Voy a contarlo porque siempre los malos de la película somos nosotros, pero Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo Fernández. Le dijo un par de boludeces. Y yo justo lo fui a sacarlo de ahí y mete el 3 a 2 Messi. Entonces me salió de adentro gritarle el gol en la cara", esto expresó Cristian Romero sobre una de las grandes postales que dejó la final entre la Selección argentina y Francia.

Cuti Romero le gritó el segundo gol de Messi en la cara a Mbappé.

En las últimas horas, el actual mediocampista del Chelsea rompió el silencio y, como no podía ser de otra manera, se refirió a la situación que llamó la atención. En su diálogo con Gastón Edul desde Londres, para la pantalla de TyC Sports, quien fue elegido como el Golden Boy del Mundial de Qatar 2022 habló sobre dicho acontecimiento.

"Discutimos un poco en la cancha. A mi mucho no me gusta contar lo que pasa. Había dicho algunas cosas, pero eso queda en la cancha", manifestó Enzo Fernández, futbolista por el que el elenco inglés abonó más de 120.000.000 de euros. A la hora de referirse a la reacción de Cristian Romero contra Mbappé, soltó: "El Cuti está loco, ¡le gritó el gol en la cara!".

Con respecto a lo que significa para él compartir el día a día de la Selección con Lionel Messi, su ídolo, expresó: "Siempre que hablo de Messi se me pone la piel de gallina. Le agradezco cómo es como persona, conmigo y con todos. No quedan palabras para decir lo que hace por todos los argentinos".

Para finalizar, Enzo recordó el diálogo que tuvo con el rosarino segundos antes de marcar su primer gol en un Mundial: "Antes del córner, Leo me dijo que me acerque a jugar. Cuando recibo, me queda de frente un defensor, lo encaré y le pegué al arco. En el festejo, Messi me viene a abrazar como diciendo 'viste que te dije, hijo de p...'. Fue muy emocionante".