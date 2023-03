Cuti Romero reveló por qué le gritó un gol en la cara a Mbappé: "Voy a contarlo porque..."

Cristian "Cuti" Romero se sumó a los futbolistas de la Selección argentina que están hablando en la previa de lo que serán los amistoso que disputarán en el país los días 24, ante Panamá en River, y el 28 con Curazao en Santiago del Estero. El defensor, entre otras cosas, recordó la final con Francia y lo sucedido con Kylian Mbappé luego del tercer gol de Lionel Messi.

El cordobés estaba muy cerca del delantero del PSG y, apenas Leo marca el tanto, se da vuelta y se lo gritó en la cara. La imagen se viralizó en las redes sociales y, en diálogo con TyC Sports, reveló: "La foto es hermosa. Voy a contarlo porque siempre los malos de la película somos nosotros, pero Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo (Fernández). Le dijo un par de boludeces. Y yo justo lo fui a sacarlo de ahí y mete el 3 a 2 Messi. Entonces me salió de adentro gritarle el gol en la cara".

"Voy, se lo festejo. Veo que sale corriendo, entonces miro y le habían tirado un pelotazo. Pensé 'no fue gol y se nos viene de contra'. Cuando miro para atrás, sale corriendo para un costado, y venía la pelota pero me di cuenta que había sido gol y la tiré a la mier... la pelota. Pero fue por eso, me saqué. Discutió con Enzo y cuando hace el gol Leo, me salió de adentro", agregó.

Sobre la consagración, explicó: "Ser campeón del mundo es lo más importante que me pasó como futbolista, pero este último tiempo me relajé un poquito. Lo dejé un poco de lado porque sino los compañeros de Tottenham se enojan un poco".

"No me cambió la vida, pero sí me marcó, me cambió futbolísticamente muchísimas cosas. Seguramente para los próximos años voy a estar más tranquilo, sin esa presión en la Selección por haber conseguido todo", finalizó el defensor surgido en Belgrano y que además vistió la camiseta del Genoa y Atalanta de Italia.