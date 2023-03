La contundente frase de Insúa tras el caliente empate entre San Lorenzo y Huracán: "No estamos..."

Huracán y San Lorenzo jugaron un clásico de barrio muy caliente que terminó en empate. Con el punto conseguido en el Ducó, el Ciclón quedó puntero del Torneo LPF, por lo que Rubén Darío Insúa se mostró conforme con el resultado.

El encuentro en Parque Patricios fue muy disputado, friccionado y tuvo un final muy caldeado, con dos expulsiones para cada lado. Por esta razón, el Gallego entendió que el resultado estuvo acorde al partido: "Reaccionamos y pudimos empatar el partido, el resultado es justo", aseguró.

"No estamos contentos, pero estamos tranquilos. Hoy levantamos un partido difícil y eso fue mérito nuestro. Nos faltó precisión, pero el equipo mostró reacción y carácter en un escenario complicado", dijo Insúa en rueda de prensa luego de la igualdad clásica en el estadio Tomás A. Ducó.





"Fue un partido parejo, disputado, con dos equipos que presionan mucho. El resultado está bien. En líneas generales el equipo estuvo ordenado y el mérito del rival fue no dejarnos a jugar", agregó el DT del "Ciclón".



"Nos exigieron físicamente con el juego directo. Huracán modificó su estilo tras la salida de (Franco) Cristaldo y (Benjamín) Garré y nos complicó porque no nos dejó jugar. Hubo mucha fricción y el juego no tuvo continuidad. El resultado es acorde al desarrollo del partido", apuntó Insúa.



Por último, el ex volante de San Lorenzo e Independiente opinó sobre el penal a favor para Huracán: "La jugada del penal fue dudosa pero el árbitro (Facundo Tello) dirigió muy bien. Por lo que vi, (Matías) Cóccaro lo agarra de la camiseta a (Rafael) Pérez, una pena que el VAR no le avisó a Tello".



Y agregó: "Me mostraron la jugada recién, en la cancha no me di cuenta pero después se ve claramente que Cóccaro lo toma a Pérez. Los jugadores pensaban que iba a cobrar falta en ataque".

Fuente: Télam