El particular pedido de Stillitano tras otro partido desilusionante de Independiente: "Quizá soy..."

Pasan las fechas e Independiente sigue sin levantar cabeza. La tarde en Avellaneda no pudo comenzar mejor para el Rojo, que estaba 2-0 arriba ante un débil Instituto de Córdoba. Sin embargo, la Gloria se recuperó y llegó al 2-2, lo que provocó que el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini sea una bomba de nervios y bronca que explotó con el silbatazo final. Tras el empate, Leandro Stillitano pidió tranquilidad a la gente.

En conferencia de prensa, el DT, que se fue silbado al igual que los jugadores, pidió más paciencia para el equipo: "No me voy conforme con el resultado, pero si con muchas cosas que vimos. Me voy siempre con cosas positivas. Quizá soy reiterativo, pero el club está en reestructuración", aseguró.

Luego, reconoció que los goles del visitante, un equipo recién ascendido, llegaron por culpa propia más que por virtud ajena: "Creamos más situaciones que Instituto. Nos golpearon muchos los goles del rival. Se nos escapa la victoria por 2 distracciones", expresó.

uD83DuDD25 Los hinchas NO AGUANTAN MÁS



¡Mucho enojo en el final del partido! pic.twitter.com/dN77moTcLU — Muy Independiente (@MuyCAI) March 5, 2023

Por otra parte, Stillitano analizó el futuro a corto plazo del Rojo: "Hay que trabajar en lo técnico, estratégico y en lo mental. Esto es parte de un proceso. La realidad del club no es la de años atrás".

Finalmente, el entrenador se refirió a los insultos de la gente, que se retiró muy disgustada del estadio: "Entiendo a la gente, pero también le pido a ellos que entiendan la situación del club". Tras este empate amargo, Independiente volverá a las canchas el próximo viernes ante Barracas Central desde las 17:30 horas.