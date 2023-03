Insólito rumor bomba sobre Papu Gómez y la Selección argentina: ¿lo cancelaron por hacer magia negra?

El estadio Más Monumental será la sede de la fiesta de los campeones del mundo. El próximo jueves, 23 de marzo, la Selección argentina se verá las caras ante Panamá en lo que promete ser una noche histórica para el fútbol argentino. Pero dentro del clima festivo que comienza a vivirse, en la víspera del reencuentro entre la Scaloneta y los hinchas en las últimas horas se conoció la inesperada noticia sobre la ausencia de Papu Gómez, quien había sido convocado pese a estar en pleno proceso de rehabilitación tras una artroscopia en su rodilla derecha.

En este contexto, surgió un insólito rumor bomba que causó gran revuelo en las redes sociales. El periodista Gonzalo Cardozo, ex integrante de la pantalla de ESPN, contó en su canal de YouTube la causa -según él- por la que el futbolista del Sevilla no dirá presente en la fiesta de los campeones del mundo, pese a que el motivo oficial que se dio desde el entorno del futbolista es que la directiva del club español no lo autorizó a viajar mientras termina su proceso de rehabilitación.

"Un futbolista del grupo chico, de la selfie en el fondo del micro (Messi, De Paul, Di María, Paredes y Otamendi), se enteró después del partido con Países Bajos que, en la previa al Mundial, Papu Gómez hizo algo que tiene que ver con las energías, y no positivas", relató Cardozo. Y añadió: "Recordarán la lesión de Lo Celso... Cuando se enteraron de esto, le hicieron la cruz".

El ahora youtuber también dio algunos ejemplos en los que Gómez, post coronación en la máxima cita mundialista, no estuvo cerca de sus compañeros de la Selección: "En los festejos arriba del micro, no hubo prácticamente acercamiento entre el Papu y el grupo chico".

"Podrán buscar en las redes sociales del Papu Gómez: festejos del Mundial con él haciendo un vivo, creo que jode una o dos veces con Otamendi, y después con nadie más. Un poquito con el Kun, pero en una versión algo solitaria. Festejando, pero no todos sabían toda la verdad en ese momento", sumó el mencionado periodista en su video.

Para finalizar, Cardozo citó otro ejemplo en el que el Papu no tuvo la habitual interacción con los jugadores de la Selección: "Pero, ¿no les extraña que después de la lesión que tuvo en Sevilla y que subió un posteo a sus redes, ninguno de sus compañeros le escribiera algo? El único que lo hizo, y por medio de un tatuaje, fue el Dibu Martínez".

Creer o reventar.