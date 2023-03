El emotivo posteo de Papu Gómez tras conocer su ausencia en la Selección: "Es un dolor..."

El próximo jueves, 23 de marzo, la Selección argentina se enfrentará a su par de Panamá en el estadio Más Monumental. El encuentro, será el primero de los dos que afrontará el equipo de Lionel Scaloni en la doble fecha FIFA. El segundo, en Santiago del Estero, será el 28 del mismo mes ante Curazao.

Las expectativas para ver la Albiceleste no tienen precedentes. Las entradas, que salieron a la venta este jueves que pasó, se agotaron en poco tiempo. Nadie quiere perderse lo que será la fiesta de los campeones del mundo, quienes jugarán su primer partido tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

En este contexto, una de las noticias del día fue la confirmación de la ausencia de Alejandro Gómez. El campeón del mundo, que fue titular en el debut ante Arabia Saudita, no fue autorizado por el Sevilla para viajar con la Selección argentina para afrontar la celebración por la Copa del Mundo.

En el feed de su cuenta de Instagram, el Papu escribió una emotiva publicación que no tardó en viralizarse: "Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande por que me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño".

Para finalizar, Gómez no se olvidó de los diferentes mensajes que recibió tras conocerse la noticia: "Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver. Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia. Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso".