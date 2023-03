Rumores y una decisión fuerte: por qué Papu Gómez se quedó afuera de la fiesta de la Selección argentina

La Selección argentina enfrentará a Panamá el próximo jueves, en un encuentro que servirá de excusa para agasajar a los campeones del mundo en Qatar, en suelo nacional. El cuerpo técnico, los jugadores y más de 80.000 hinchas dirán presentes en la gran fiesta. Sin embargo, habrá un ausente de nombre: Alejandro "Papu" Gómez. El club del volante, Sevilla, no le permitió el viaje teniendo en cuenta que se encuentra en recuperación por una lesión.

La información fue confirmada por Gastón Edul, periodista de TyC Sports, quien aclaró que no fue Jorge Sampaoli, DT del equipo español, quien le negó el viaje al argentino. ¿Entonces?

El futbolista se recupera de una lesión que sufrió en el tobillo izquierdo durante los octavos de final del Mundial, ante Australia. El jugador hizo un esfuerzo para ponerse rápidamente a disposición de Lionel Scaloni, a costa de restarle tiempo de recuperación al tobillo. Pero luego se confirmó que tenía una lesión del ligamento deltoideo de su tobillo izquierdo. Al volver al Sevilla intentó probar para estar a disposición del entrenador argentino Jorge Sampaoli, pero no pudo sumar muchos más minutos que un puñado en enero. Fue operado a principios de febrero y en esa oportunidad utilizó las redes sociales para hacer un descargo: "No me arrepiento de nada, di todo por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando". Esto generó un malestar entre los hinchas e incluso en una conferencia de prensa de febrero el DT debió responder por la decisión que había tomado el jugador. "Yo no puedo dudar de él, no creo que un jugador decida intervenirse en el tobillo por sí solo. Él está con dolor y no pudo jugar. Intentó y ahora se opera", respondió el técnico en aquella oportunidad.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7"uD835uDC6BuD835uDC8A uD835uDC95uD835uDC90uD835uDC85uD835uDC90 uD835uDC91uD835uDC90uD835uDC93 uD835uDC88uD835uDC82uD835uDC8FuD835uDC82uD835uDC93 uD835uDC86uD835uDC8D uD835uDC74uD835uDC96uD835uDC8FuD835uDC85uD835uDC8AuD835uDC82uD835uDC8D", dijo el Papu Gómez, que pasará hoy por el quirófano.



uD83DuDD34uD83CuDF99?Esta es la opinión de Sampaoli: pic.twitter.com/uj3y3KI9Vt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 10, 2023

Sin el alta médica, Lionel Scaloni lo convocó para que sea parte de la gran fiesta que se prepara en el Monumental. La negativa del club se impuso y el jugador deberá continuar su recuperación en España.

Sin embargo, según informó el diario Olé, la decisión de negarle el viaje a la Selección al Papu Gómez, habría sido tomada por la dirigencia del club sevillano, que se encuentra peleando el descenso y en cuartos de final de la Europa League.