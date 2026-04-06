Del ring a la vida: el boxeo que pelea por sacar a los chicos de la calle

En un rincón donde muchas veces la pelea es contra la vida y no arriba del ring, el boxeo mendocino vuelve a mostrar su costado más poderoso: el social. Esta vez, no se trata de títulos ni de cinturones, sino de algo mucho más profundo: recuperar a los chicos que la calle intenta llevarse.

La clínica “Generaciones”, que se desarrollará en Guaymallén, no es solo un encuentro deportivo. Es una puerta. Una oportunidad. Un mensaje claro de que el boxeo puede ser refugio, disciplina y futuro.

Con nombres pesados como Pablo Chacón y Jonathan Barros, el evento podría leerse como una exhibición de jerarquía. Pero el verdadero peso está en otro lado: en el impacto que pueden generar sobre los más chicos.

Ahí aparece una figura clave: el “Turco” Abraham Buonarrigo. Surgido del barrio Lihué, conoce de primera mano lo que significa crecer en contextos difíciles y encontrar en el deporte un camino. No habla desde el éxito, habla desde la experiencia. Y eso, en este tipo de iniciativas, vale más que cualquier título.

Porque el boxeo, históricamente, fue eso: una salida. Un lugar donde el esfuerzo tiene recompensa, donde las reglas son claras y donde el respeto se aprende a los golpes… pero de los buenos.

Abraham Buonarrigo 2023 El mendocino Abraham Buonarrigo fue medalla de bronce en boxeo en los Juegos Panamericanos en 2023. X: @DeportesAR

La propuesta no se queda en lo técnico. Habrá exhibiciones, charlas, contacto directo. Pero lo más importante será el mensaje que baje del ring: que hay otra forma, que hay otro camino posible.

En Guaymallén, donde funcionan escuelas y espacios que contienen a jóvenes en situaciones vulnerables, este tipo de acciones no son aisladas. Son parte de una política que entiende al deporte como herramienta de inclusión, formación y transformación social.

El boxeo no va a resolver todos los problemas. Pero puede cambiar historias. Puede torcer destinos. Puede, en muchos casos, ser la diferencia entre perderse o encontrarse.

Y cuando referentes que salieron de esos mismos barrios vuelven para tender una mano, el mensaje es todavía más fuerte: sí se puede.



Este encuentro con los referentes del pugilismo local, será este viernes a las 19.30 en el polideportivo de Guaymallén -Poliguay- de calle Gomensoro y Los Paraísos, San José. La actividad es gratuita pero con cupos limitados. Las inscripciones se puede realizar por WhatsApp, al número 261 2432786.