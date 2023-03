El anuncio bomba de Del Potro que “involucra” a Messi y sorprende al mundo del tenis : “Lo pienso mucho”

La Selección argentina, de la mano de Messi, gritó campeón en el Mundial y ahora Del Potro deberá intentar cumplir con su promesa.

El 8 de febrero del 2022, el tenis argentino vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos años. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Juan Martín del Potro se despidió del deporte profesional luego de caer en sets corridos ante Federico Delbonis, en el marco del Argentina Open.

Las múltiples lesiones en sus rodillas obligaron a la Torre de Tandil a tomar la determinación de colgar la raqueta definitivamente. En este contexto, a más de un año de aquella noche histórica, el tenista rompió el silencio y reveló una noticia que involucra a Lionel Messi y sorprendió al mundo del tenis.

En sus declaraciones al sitio Tennis News, Del Potro reveló la promesa que lo podría devolver a las canchas: "Si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Lionel Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho".

Además, quien llegó a ocupar el tercer lugar en el ranking mundial de la ATP reveló cuál fue el casillero que le quedó pendiente a lo largo de su carrera: "Lo único que me faltó fue ser número uno del mundo. Siempre fue un sueño y siempre trabajé para lograr ser el mejor, pero también estoy muy orgulloso de mi carrera",

"Nunca lo logré porque estaban Nadal, Federer o Djokovic. Cuando veo el ranking o veo los años de mi carrera y con quién estaba peleando por ser número uno, también es muy lindo saber que ellos fueron los que no me dejaron conseguir ese sueño", sentenció Del Potro.