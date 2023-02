La inesperada revelación de Molina sobre la tremenda asistencia de Messi en su gol a Países Bajos: "Fue..."

La consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 sigue dando que hablar. Dos meses más tarde de lo sucedido en el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail, el mundo del fútbol sigue hablando de la actuación de la Albiceleste en la máxima cita mundialista.

Este martes, un día después de que Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lionel Scaloni y la hinchada argentina se queden con el premio The Best en cada una de sus ternas, quien dijo presente fue Nahuel Molina. El lateral derecho dialogó con TyC Sports y, entre otros temas, recordó la tremenda asistencia del capitán en su gol ante Países Bajos.

Sobre lo ocurrido en los cuartos de final ante los neerlandeses, el actual jugador del Atlético Madrid manifestó: "Ese pase es increíble. Todos los días me lo mandan mis hermanos y amigos. Sale de una cámara, de la otra, con música de fondo... es increíble. El pase que hizo es increíble".

Al ser consultado si habló con Messi sobre la asistencia que le dio, Molina reveló: "No lo pude hablar con él. No se lo pregunté. Fue todo una locura, el día a día era impresionante. Por ahí no busqué preguntarle, sino disfrutar el momento, era mi primer gol con la Selección. Ya va a llegar la oportunidad de preguntarle"

Con respecto a su gran definición, el lateral derecho de la Selección argentina sentenció: "La definición bien, bien. Porque me cerraban justo y llegué a puntearla. Fue increíble poder abrir el partido y en una instancia decisiva para nosotros. La verdad que fue un sueño poder convertir en el Mundial".