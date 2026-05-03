En vivo: River juega mal, pierde 1-0 con Atlético Tucumán y ya bajaron silbidos en el Monumental

River cae 1-0 con Atlético Tucumán , por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol , en busca de un triunfo que le permita asegurarse la segunda posición en la Zona B.

La visita abrió el marcador cuando iban 18 minutos del primer tiempo, con una gran gambeta por el costado izquierdo del volante Franco Nicola ante el defensor Germán Pezzella, que puso un centro al segundo palo y le quedó al lateral Maximiliano Villa, cuyo defectuoso remate sirvió como pase atrás para que Renzo Tesuri defina de primera y ponga el 1-0.