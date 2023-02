Por qué Scaloni intentó no ir en traje a la gala de los The Best

Luego de la coronación en el Mundial de Qatar 2022, no era difícil imaginar lo que sucedió. La Selección argentina se quedó con la máxima cita mundialista el pasado 18 de diciembre y no dejó dudas para los organizadores de FIFA. Este lunes, en París, los representantes de la Albiceleste arrasaron en la entrega de premios The Best.

Lionel Messi, capitán y referente del seleccionado nacional, se quedó con el galardón al mejor jugador del mundo en el 2022. Por su parte Emiliano Martínez se quedó con el premio al mejor arquero del año. Finalmente Lionel Scaloni, que compitió con Guardiola y Ancelotti en su terna, también fue coronado.

El oriundo de Pujato, fiel a su estilo, se mostró sencillo y humilde luego de ser distinguido como el mejor del mundo. Luego de la ceremonia, en su charla con los medios presentes, se refirió al look que eligió para la gala. El DT usó traje, con camisa blanca y corbata celeste.

Al ser consultado sobre si esto fue pensado o se dio de casualidad, Lionel Scaloni expresó: "No, no, apropósito. Estaba pensado, lo que pasa que con el azul se hizo un lío de colores. Mis hijos también tenían la corbata celeste. Es un poco un reconocimiento a lo que se consiguió".

Para sentenciar el director técnico de la Selección argentina, que oficialmente extendió su vínculo hasta el 2026, reconoció que intentó escaparle a la idea de usar traje, pero no tuvo éxito: "Pregunté si se podía venir un poco más sport y me dijeron que no. Pero ya está, por una vez vale la pena".