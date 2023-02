Las dudas de Demichelis para su debut en el Monumental como DT de River

Este domingo River tendrá su primer partido de la Liga Profesional en condición de local. En lo que será la presentación de Martín Demichelis, en el estadio Monumental, el Millonario recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 19.15 en un encuentro que será televisado por la señal de ESPN Extra.

Luego de un triunfo en el debut ante Central Córdoba y su posterior derrota ante Belgrano (ambos partidos en condición de visitante), el elenco de Núñez pisará su renovado estadio por primera vez en el año. Para este momento, el director técnico mantiene alguna duda en el once titular.

uD83DuDCCB Los convocados por Martín Demichelis para recibir a Argentinos Juniors en el Mâs Monumental ?#VamosRiver ?????? pic.twitter.com/xhO3wQlzMh — River Plate (@RiverPlate) February 11, 2023

En caso de que elija no repetir el once que cayó ante el Pirata en el Mario Alberto Kempes, dos podrían ser las modificaciones que introduzca Demichelis. "No me gusta cambiar mucho en la derrota, aunque esto no quiere decir que pueda haber alguno contra Argentinos", soltó Micho en la conferencia de prensa que brindó este viernes.

Entendiendo que Argentinos es un equipo que propone el mano a mano, el DT podría jugársela por el ingreso de Esequiel Barco o Franco Alfonso (jugadores desequilibrantes en el uno contra uno) en lugar de José Paradela. Uno de estos tres nombres ocupará un lugar en la zona ofensiva de River. Por otro lado, quien podría retornar a la titularidad, aunque esa posibilidad corre con mucha menos fuerza, es Robert Rojas. El paraguayo podría ocupar el sector derecho de la defensa en lugar de Andrés Herrera.

De esta manera, con las dos dudas planteadas, Demichelis pondría en cancha al siguiente once para su retorno al estadio Monumental: Franco Armani; Andrés Herrera o Robert Rojas, Jonatan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Pablo Solari, Ignacio Fernández, Esequiel Barco o José Paredela o Franco Alfonso; Miguel Borja.