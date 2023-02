El día que Demichelis “liquidó” a Passarella: “Me llevé una enorme desilusión porque…”

Martín Demichelis volvió tarde a River. No por falta de interés sino por otros motivos. El actual entrenador del Millonario, en su etapa como jugador, se quedó con la espina clavada por no poder volver al club que lo vio nacer como futbolista. Más tarde, ya como técnico y en 2021 recordó con amargura a uno de los responsables: Daniel Alberto Passarella. Sí, justamente el hombre que regresará este domingo al Monumental en medio de una enorme polémica, como parte del homenaje a los campeones del mundo que hará la institución antes del partido contra Argentinos.

El técnico del equipo de Núñez, en entrevista con Líbero para TyC Sports, contó hace un par de años lo que pensaba puntualmente de Passarella: "Con todo respeto a lo que significa para el fútbol argentino, encima un grandísimo referente en mi posición, el día que lo conocí, que River quería que yo vuelva al club, me llevé una enorme desilusión porque no sabía ni quién era".

Enseguida, Demichelis amplió la explicación y expuso al por entonces presidente del Millonario: "Él, eh... Yo me levanté en el mismo restaurante y lo fui a saludar. Su mano derecha se había juntado conmigo y no sabía mi nombre ni mi apellido y si tenía posibilidad de volver a River".

En 2017, cuando se retiró del fútbol, también había lanzado algunos dardos contra el Kaiser, de quien aseguró que interfirió en una negociación para que no regresara al club: "Cuando quedé libre del Málaga en 2013 me fui a Buenos Aires con la idea de quedarme. Tuve una reunión con Diego Turnes (vicepresidente en ese momento), quien tuvo predisposición y se portó bien conmigo".

"Posteriormente apareció el presidente de turno de ese momento y dificultó algunos puntos del contrato. Y con esto no me refiero a lo económico porque hubiese aceptado ir por lo mínimo a River. El hizo que la posibilidad se dificultara y no se pudiera concretar, con lo cual, que cada uno saque sus conclusiones", había contado Micho.

Este viernes, en conferencia de prensa, Demichelis fue consultado por la polémica alrededor de la vuelta de Passarella al Monumental y prefirió evitar críticas: "Me parece que tengo que enfocarme 100% en lo que me compete, que es preparar el partido de la mejor manera".

Además, el técnico de River comentó: "Los únicos protagonistas son los jugadores, ni yo soy protagonista ni nadie más. Lo más importante, y los que tienen el factor protagónico, son los jugadores. Yo me enfoco en eso. Ojalá que el domingo todo el mundo riverplatense pueda disfrutar del equipo en el Monumental".