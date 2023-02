La terminante advertencia de Insúa a Gattoni: “En caso de que no firme con San Lorenzo…”

"Tenemos que buscar la puesta a punto. Hicimos una pretemporada de alta intensidad. Todavía el equipo no está como queremos", fue la frase con la que Rubén Darío Insúa, pese al triunfo de San Lorenzo en el debut de la Liga Profesional, le metió presión a sus dirigidos sabiendo que tienen mucho por mejorar.

En las últimas horas el director técnico del Ciclón habló de todo en su charla exclusiva con TyC Sports. Además de analizar la actualidad de su equipo y lo que se viene en una exigente temporada, el DT prestó principal atención a la gran polémica en torno a Federico Gattoni, quien viajó a Europa sin el permiso del club para tramitar su ciudadanía italiana, en medio del interés del Sevilla por contratarlo y a cinco meses de quedar libre.

"Tengo entendido que regresa hoy (por el martes) al país. Seguramente en el transcurso de mañana o pasado estaría firmando su vínculo con el club en los próximos días, es al menos lo que yo sé. No volví a hablar con él desde que se fue a Europa, pero yo confío en él", soltó el Insúa.

Además, con respecto a la postura que tomó el club en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, lanzó una tajante advertencia: "Me dijo que en esta semana firmaba contrato para que todo vuelva a la normalidad. En caso de que no firme Federico en los próximos días, desde el Club ya tomaron una decisión que esperemos que no sea necesario ponerla en práctica".

Para finalizar, Insúa se refirió a las aspiraciones de San Lorenzo para el resto de la temporada: "El equipo ha demostrado fortaleza mental, el plantel tiene jugadores de mucho temperamento. Decir que uno quiere ganar un título es fácil, pero lograrlo es mucho más complejo, seguimos teniendo un presupuesto muy bajo".

"El fútbol es como la vida, tenés que pelear con lo que tenés, y hay muy pocos equipos argentinos que puedan pelear en un mercado de pases contra Boca, River o Racing. De todos modos, hay jugadores que tenían uno o dos partidos en primera y ahora suman más de 20 o 25, y eso me da para ilusionarse porque voy a tener otras respuestas dentro de la cancha por parte de ellos", sentenció el DT.