Las picantes declaraciones de Christian Corrales a pesar del triunfo: "En Semana Santa, hubo un Judas"

El director técnico del Atlético San Martín no ocultó su malestar, más allá de la victoria ante Atenas por el Federal A. Qué pasó.

San Martín consiguió su primer triunfo en el torneo, pero el DT Christian Corrales se fue muy molesto del estadio.

Luego del triunfo del Atlético San Martín por 1 a 0 ante Atenas de Río Cuarto, en el marco de la tercera fecha del torneo Federal A, el entrenador Christian Corrales habló en conferencia de prensa, no permitió preguntas, y se expresó con duros términos contra otra persona, a quien tildó de “Judas”.

Tras la dura derrota ante Cipolletti en Río Negro, el equipo albirrojo logró su primera victoria en la actual temporada, al superar al conjunto cordobés por 1 a 0 con un tanto de Agustín Ferro a falta de quince minutos para el desenlace del partido que se disputó este domingo en el estadio Libertador General San Martín.

Embed - Atlético San Martín superó 1 a 0 a Atenas con este gol de Agustín Ferro. (ACSM) Además, el triunfo del León fue el primero que consigue un equipo mendocino en el Federal A 2026 luego de tres fechas, ya que Huracán Las Heras acumula dos empates y una derrota, mientras que FADEP, que este fin de semana tuvo fecha libre, suma una igualdad y una caída.

Las picantes declaraciones de Christian Corrales Tras el encuentro ante Atenas, el director técnico de San Martín se presentó en zona mixta y con evidentes muestras de enojo y malestar dejó un fuerte mensaje que estaría relacionado con una situación que se dio durante la semana con un empleado del club y un supuesto apriete de la barrabrava al plantel del Chacarero.

Embed - Así se retiró Corrales del campo de juego. (Prensa ACSM) “Voy a ser muy escueto, porque salí decidido a decir algo. Primero, agradecerles a los jugadores, porque hoy algunos no estaban en condiciones de estar y entregaron todo. Así van a ser todos los partidos, no vamos a ganar 4 a 0, el camino no va a ser fácil”, expresó el entrenador sobre el triunfo ante el equipo riocuartense.