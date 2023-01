La "crítica" de Insúa pese al triunfo de San Lorenzo en el debut: "Todavía el..."

San Lorenzo comenzó con el pie derecho su camino en la Liga Profesional 2023. En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón venció a Arsenal de Sarandí por 1-0 gracias al tanto convertido por Andrés Vombergar a los 57 minutos. Post partido, Rubén Darío Insúa enfrentó los micrófonos y analizó lo sucedido en el campo de juego.

"Fue un partido difícil, disputado como preveíamos ante un rival que nos planteó de entrada reducir el margen de maniobra. A eso sumale que hace tres meses no se jugaba de manera oficial. En líneas generales el equipo cumplió. Ganamos de forma merecida, creamos varias situaciones y el rival no nos complicó", comenzó el DT.

"De a poco tenemos que seguir creciendo y mejorando. Hay que trabajar mucho. Este es un año que no va a ser sencillo porque tenemos cuatro competencias por delante. Tenemos que buscar la puesta a punto. Hicimos una pretemporada de alta intensidad. Todavía el equipo no está como queremos", añadió Insúa.

San Lorenzo terminó con siete jugadores de la casa el encuentro y eso no es un dato menor para el DT: "Es una característica que se viene dando desde que nos hicimos cargo del equipo. Mucha gente joven y de buenas cualidades. Terminamos bastante bien el partido, ordenados. Nos faltó la precisión que nos va a dar la suma de partidos por los puntos. No es lo mismo el ritmo de competencia, eso hoy nos costó. El rival defendió con mucha gente y muy bien. Ganamos en forma merecida".

Para finalizar, Insúa se refirió a la postura de San Lorenzo con respecto al libro de pases: "Lo postergaron una semana. Espero, deseo que no se vaya ningún jugador por lo menos hasta junio. En cuanto a la posibilidad de si puede venir, o no, algún refuerzo lo iremos viendo. Si el mercado nos permite traer un jugador que nos permita dar un salto de calidad, uno nunca debe cerrarle las puertas a eso. Estamos buscando, si encontramos bien y si no, estamos muy bien con el plantel que tenemos".