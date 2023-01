La advertencia de Insúa a Gattoni en medio del escándalo en San Lorenzo: “Todavía no estoy enojado porque me…”

San Lorenzo venció a Arsenal por la mínima diferencia en el Nuevo Gasómetro y comenzó con el pie derecho su participación en el torneo de la Liga Profesional 2023. Tras el triunfo, Rubén Darío Insúa habló en la pantalla de ESPN y se refirió a una de las novelas del verano: la continuidad de Federico Gattoni.

El defensor fue titular, y capitán, en la victoria ante el elenco del Viaducto, pero este lunes no se presentó a entrenar junto al resto de sus compañeros. Todo esto, en medio de los rumores que hablan de su posible aterrizaje en Sevilla, club español que elevó una oferta formal por el pase del jugador.

El contrato de Gattoni con San Lorenzo vence a finales del mes de junio del 2023.

"El tema lo dividiría en dos partes. El jugador está en negociaciones para renovar su contrato. La semana anterior habló conmigo y me dijo que iba a aceptar el ofrecimiento del club y que en transcurso de la semana firmaría el acuerdo", manifestó Insúa con respecto a las negociaciones que mantiene San Lorenzo con el número seis del Cuervo.

Con respecto al segundo viaje que el hombre de 23 años realiza a Europa en el año, soltó: "No es potestad mía darle un permiso a Gattoni. Todavía no estoy enojado porque me dijo que va a firmar. Si eso sucede, me habrá cumplido. Él está en negociaciones para renovar. Después si el club decide venderlo ahora o a mediados de año, es otro tema".

Para finalizar, sobre su posible presencia en el partido del fin de semana ante Lanús, Insúa sentenció: "Yo cuento con él. No sé cuándo se sumará a las prácticas. Nosotros dijimos siempre que el equipo está por encima de las individualidades. Si hay alguien que se entrenó cinco días y otro menos, probablemente juegue el que más se entrenó".