Video: el polémico gesto de Marcos Rojo a los hinchas de Independiente tras perder el clásico de Avellaneda

Tras perder el clásico en el Libertadores de América, Marcos Rojo le hizo un picante gesto a los hinchas del Rojo mientras se iba al túnel de vestuarios.

Independiente está de fiesta. Con un gol de Gabriel Ávalos, su gran goleador, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se adueñó del clásico de Avellaneda tras vencer por la mínima al Racing de Gustavo Costas, quien padeció la peor noche de Maravilla Martínez desde su llegada al club.

En el final del PT, el ex Instituto de Córdoba tuvo la inmejorable chance de adelantar a su equipo a través de un penal. No obstante, la picó y la tiró por encima del travesaño. Ya en el complemento, Solari tiró un centro rasante, la pelota pasó entre medio de los defensores del Rojo y Maravilla tenía que empujarla para estampar el 1-0 de Racing. Sin embargo, le pifió a la pelota y entre Arias y Rey salvaron el arco de Independiente.

Maravilla Martínez la picó y erró el penal en el clásico de Avellaneda Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo Maravilla Martínez la quiso picar y erró el penal ante el Rojo. ESPN Es por ello que todas estas ocasiones desperdiciadas por la gran figura de la Academia, hicieron que sus compañeros y cuerpo técnico tengan en común el mismo análisis del partido: merecieron ganar ante un rival que no les generó mucho.

De todas maneras, desde el lado de Independiente las gastadas comenzaron en el estadio y eso lo padecieron los futbolistas de la Academia mientras se iban al túnel de los vestuarios, pero uno de los que plantó caro fue Marcos Rojo, quien antes de meterse a la manga le hizo un picante gesto a la hinchada.