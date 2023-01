El emotivo mensaje de apoyo de los hijos de Maradona a la Sub 20 tras la eliminación

La eliminación de la Selección argentina Sub 20 cayó como un baldazo de agua fría. Las expectativas alrededor de las figuras del equipo de Javier Mascherano no fueron correspondidas con rendimiento y la Albiceleste verá el Mundial de la categoría por televisión. Como era de esperar, los chicos se mostraron muy afligidos tras la derrota ante Colombia, pero recibieron un mensaje de apoyo muy especial: el de los hijos de Diego Armando Maradona.

Desde la cuenta oficial del 10, los herederos escribieron una sentida carta para los jóvenes argentinos. Con una foto de Maradona en su versión Pelusa, el posteo recuerda el primer traspié de Diego con el seleccionado Sub 20: "En 1977, el Juvenil jugó en Venezuela el Sudamericano Sub 20 (Torneo Juventudes de América), clasificatorio para el Mundial de Túnez. Les tocó el Grupo B, junto a Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Argentina no ganó ninguno de los cuatro partidos que jugó. Diego, que usó la número 9, quedó afuera del último partido por acumulación de amarillas", comienza el relato.

"La 10 la usó Barrera, el capitán fue el Patón Bauza y el DT, Rogelio Poncini. Ese fue el primer campeonato oficial de nuestro papá con la Selección argentina. Todos lloraron aquella eliminación como lo que eran, unos pibitos", sigue la anécdota. Claro, allí se encuentra el primer punto en común entre ambos sucesos: el dolor por la eliminación.

Maradona festejando el campeonato mundial conseguido en el Juvenil 1979.

En el cierre de la historia, los hijos de Maradona le mostraron todo su apoyo a la Selección Sub 20: "En Argentina sólo se hablaba del Mundial 78, lógicamente. Pero dos años después, y con el mismo director técnico, Argentina consiguió el segundo puesto en el Sudamericano de Uruguay, y fue campeón del mundo en Japón '79. Todo esto es para decirle a estos chicos, que fueron eliminados en el Sudamericano de Colombia 2023, que no se desanimen, que esto recién empieza. A no bajar los brazos!!!".

Sin dudas, el posteo es una caricia para los juveniles argentinos, que se vieron muy golpeados tras cosechar tres derrotas y solo una victoria en Cali. Además, el mensaje de la cuenta de Maradona se suma a los comentarios de apoyo que recibió Nicolás Paz de parte de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, dos campeones del mundo con la Selección argentina.