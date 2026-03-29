El tremendo guiño de Colapinto sobre la posibilidad de hacer una exhibición en Buenos Aires: "Yo creo que la próxima vuelta va a ser en casa"

Franco Colapinto dio casi por hecho que vendrá al país a dar una exhibición con su Alpine, ya que tendrá cinco semanas sin correr una carrera de Fórmula 1.

El Safety Car por el fuerte choque de Oliver Bearman volvió a perjudicar a Franco Colapinto, quien había ingresado a cambiar sus neumáticos hace dos vueltas atrás y perdió varias posiciones contra los pilotos que no había entrado aún. Además, en la relanzada, el argentino no pudo superar al Williams de Carlos Sainz, quien mostró un gran nivel a la hora de defenderse.

De esta manera, el piloto argentino finalizó en el 16° lugar en el Gran Premio de Japón y se fue del Circuito Internacional de Suzuka con cero puntos en su bolsillo. De todas formas, Alpine sumó gracias al 7° puesto obtenido por Pierre Gasly, quien aguantó los ataques de Verstappen y se llevó 6 puntos valiosos para Enstone.

Ahora, Franco Colapinto y el resto de los pilotos tendrán cinco semanas para hacer mejoras en sus monoplazas de cara a lo que será el Gran Premio de Miami (fin de semana del 3 de mayo), ya que debido al conflicto en Medio Oriente la FIA decidió suspender las carreras en Baréin y Arabia Saudita.

El tremendo guiño de Colapinto sobre la posibilidad de hacer una exhibición en Buenos Aires No obstante, en las últimas semanas, se conoció la noticia de que el pilarense podría dar una exhibición con su Alpine en las calles de Buenos Aires durante fines de abril y así lo "confirmó" en diálogo con Juan Fossarolli tras el GP de Japón: "Yo creo que la próxima vuelta va a ser en casa, pa", lanzó dándolo casi por hecho sin dar fechas ni precisiones.

Colapinto dio casi por hecha su exhibición en Buenos Aires X @ESPN Argentina El fastidio de Colapinto por el Safety Car que lo perjudicó Por otro lado, Colapinto analizó su carrera en Suzuka y no ocultó su fastidio por el Safety Car de Bearman que terminó perjudicándolo notoriamente: ""El coche de seguridad me volvió a perjudicar. Creo que, viendo el ritmo, hice una buena largada, estaba detrás de Liam, estaba gestionando los neumáticos y parecía bastante más rápido que él. Y al final Liam terminó noveno", comenzó.