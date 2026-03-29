¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P16 en Japón?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó en el puesto 16° en Suzuka y se fue sin sumar puntos. Ahora, dentro de cinco semanas tendrá un nuevo desafío.

No fue el resultado esperado para Franco Colapinto. A pesar de que las esperanzas de sumar puntos estaban, el piloto argentino volvió a sufrir un Safety Car (choque de Bearman en la vuelta 20) y finalizó el Gran Premio de Japón en el puesto 16°.

En una carrera que tuvo un buen inicio para el número 43, la salida del coche de seguridad hizo que cayera hasta el puesto 16° y no pudiera superar en ningún momento al Williams de Carlos Sainz, quien mostró una gran solidez defensiva durante toda la carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2038149498543743089&partner=&hide_thread=false Bringing six more points back to Enstone pic.twitter.com/PMKprhe5QI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 29, 2026 Con este resultado, Franco Colapinto sabe que tendrá que volver más fuerte que nunca para volver a repetir lo hecho en el GP de China y así seguir sumando puntos en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Pero para prepararse de la mejor manera tendrá casi un mes, ya que tras las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, la Máxima volverá dentro de cinco semanas.

El Gran Premio de Miami, la próxima carrera de Colapinto en la F1 Tras el GP de Japón, Franco Colapinto tendrá tiempo cinco semanas de descanso y el fin de semana del 1 al 3 de mayo disputará el Gran Premio de Miami en el Autódromo Internacional de Miami donde se tendrá que poner manos a la obra para mejorar su rendimiento junto a Alpine.