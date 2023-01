La terminante respuesta de Mascherano sobre su continuidad en la Selección Sub-20: "No hay demasiado..."

Una decepción enorme por el resultado, al margen del esfuerzo de un grupo de jugadores que está para mucho más. La Selección argentina Sub-20 se quedó afuera en primera ronda en el Sudamericano de la categoría y perdió la oportunidad de clasificarse al Mundial de Indonesia 2023. Javier Mascherano, entrenador del equipo albiceleste, habló después del partido y fue terminante sobre su continuidad en el cargo al ser consultado al respecto: "No, no. No creo (que siga)".

En diálogo con Mariano Antico para TyC Sports desde Colombia, Mascherano agradeció por la oportunidad y se puso como el responsable de no poder lograr el objetivo propuesto por la Selección Sub-20: "No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos. La verdad que es una generación de futbolistas increíbles y está claro que el que ha fallado acá soy yo, en no poder transmitirles la confianza, la tranquilidad para poder jugar como ellos saben, como me lo demostraron durante todo el proceso".

"El fútbol es esto. La realidad es que hoy, más allá de lo duro que era el partido, al menos me quedo con la tranquilidad de que se vio un poco de todo lo que estuvimos haciendo en el proceso", expresó el entrenador del equipo juvenil de la Albiceleste.

En ese sentido, el Jefecito volvió a explicar que él fue responsable del rendimiento del equipo, que estuvo lejos de ser el que se esperaba: "Está claro que nunca llegamos al nivel que podíamos llegar. Estos jugadores y este equipo puede jugar muchísimo mejor. Claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden".

"No hay demasiado que pensar. Agradecerle a todos, al presidente por la oportunidad. Agradecerle a los clubes porque siempre nos han dado una mano, nos han dado a los jugadores. Los hemos molestado mucho durante todo el año, inclusive ahora durante la preparación. Siempre han puesto los jugadores a disposición. No tengo mucho para decir. No hay excusas, acá el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo", anticipó Mascherano, en tono de despedida, lo que generó la pregunta sobre su continuidad.

Consultado por si iba a seguir en el cargo de DT de la Selección argentina Sub-20, el exmediocampista afirmó terminantemente: "No, no... No creo. Lo mejor es, ahora, poder volver a Argentina, estar tranquilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad. No es fácil que te den esta oportunidad, sobre todo de poder dirigir a la Selección argentina, a este tipo de futbolistas. He fallado y tengo que reconocerlo".

Para cerrar, Mascherano confirmó que todavía no le había comunicado su renuncia a Claudio "Chiqui" Tapia, pero que lo haría con tranquilidad en los próximos días: "No (hablé), seguramente hablaré porque tengo una relación espectacular con el presidente y con todos. Estoy muy agradecido con todo".

De esta manera, se terminó abruptamente un ciclo breve del nacido en San Lorenzo, Santa Fe: dirigió 20 partidos entre amistosos y campeonatos oficiales, obtuvo el título en el Torneo de La Alcudia en 2022 y renunció este viernes por la noche tras haber tomado el cargo en diciembre de 2021.