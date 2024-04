Martínez explicó el motivo por el que Boca sufrió una "justa" derrota en Brasil: "Siento que Fortaleza pudo..."

Boca no pudo sumar al menos un punto en su visita a Fortaleza de Brasil, que llegaba como líder indiscutido de la zona tras ganar los dos primeros encuentros. Fue goleado por 4 a 2 y complicó sus chances de clasificar en la primera ubicación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El equipo de Diego Martínez se vio superado por su rival, que pegó en las situaciones más importantes y luego controló el partido desde el contragolpe. Boca no se dio por vencido y siguió atacando (por momentos se exponía a una dura goleada), pero solo pudo alcanzar un descuento que lo salvó de la diferencia de tres tantos.

En conferencia de prensa, el DT hizo un análisis del partido y aseguró que el equipo seguirá trabajando igual tras la derrota. "Se trabaja de la misma manera. Es un resultado que no queríamos, que no vinimos a buscar. En el balance, Fortaleza es un justo ganador. Siento que Fortaleza pudo aprovechar mejor las situaciones que generó y eso le hizo sacar una diferencia importante", señaló.

Igualmente, destacó la actitud del equipo: "Valoro el esfuerzo de los muchachos en no rendirse nunca y querer todo el tiempo estar en partido. Lo que queda ahora es descansar y mañana poner la cabeza en el partido tan importante ante Estudiantes”.

A propósito sobre la falta de contundencia que tuvo Boca y que no tuvo su rival, Martínez añadió: "Tal vez si entraba alguna del final, hasta podríamos habernos metido en partido".

Sobre el mix de titulares y suplentes que puso, el DT explicó: "Decidimos que la rotación era lo mejor para el equipo, ya que estamos con dos competencias importantes. Estamos convencidos que los muchachos que se integran hoy lo van a hacer de la mejor manera".

Finalmente, Martínez habló de la ausencia de Valentini, separado de las convocatorias por no renovar el contrato. "Nicolás es parte del plantel pero tiene una situación personal con la institución y la institución ha decidido que hasta que no se resuelva no contar más con él", aclaró ante la consulta.