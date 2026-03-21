Con 4 de River y 3 de Boca, la lista de convocados para la Selección argentina Sub 20

El entrenador Diego Placente convocó a 26 jugadores a la Selección Sub 20 para comenzar a trabajar en el predio Lionel Andrés Messi.

El lunes, la Selección Sub 20 comenzará su primer ciclo de entrenamientos de este 2026 bajo las órdenes de Diego Placente.

La Selección argentina Sub 20 iniciará en los próximos días un nuevo ciclo de trabajo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde el entrenador Diego Placente citó a una camada renovada de juveniles para afrontar un amistoso ante Estados Unidos.

En la nómina sobresalen siete futbolistas de los dos clubes más convocantes del país: cuatro pertenecen a River Plate y tres a Boca Juniors.

La convocatoria marca además el arranque de una nueva generación dentro del seleccionado juvenil, ya que los jugadores llamados por el cuerpo técnico son nacidos en 2007 y 2008. Entre los apellidos más conocidos aparecen Tomás Aranda, que ya sumó rodaje en la Primera del equipo de Claudio Úbeda, e Ian Subiabre, con presencia en el equipo de Chacho Coudet.

La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 20 Embed #Sub20 Lista de convocados para trabajar en Ezeiza El viernes, el equipo de Diego Placente jugará un amistoso #EstadosUnidos.https://t.co/VZFAc4wfyz pic.twitter.com/38b4ZOIDqV — Selección Argentina (@Argentina) March 21, 2026 Por el lado del Xeneize, también fueron convocados Santiago Zampieri y Matías Satas, mientras que la representación del Millonariose completa con Lucas Flores, Santiago Espíndola y Felipe Esquivel. A ellos se agregan otros juveniles con experiencia en la máxima categoría, como Tobías Andrada, de Vélez; Valentín Dávila, de Talleres; Ignacio Ovando, de Rosario Central; y Jerónimo Gómez Mattar, de Newell’s.

Los futbolistas se incorporarán una vez finalizada la fecha del Torneo Apertura y afrontarán el encuentro frente a Estados Unidos el viernes 27 de marzo, a las 11, en el predio de Ezeiza. Después del compromiso, el plantel continuará entrenándose hasta el 30 de marzo.