El emotivo mensaje de los campeones a Nicolás Paz tras la eliminación de la Selección

La Selección argentina Sub 20, dirigida por Javier Mascherano, quedó eliminada del Sudamericano Sub 20 este viernes por la noche luego de cosechar tres derrotas y apenas una victoria en la primera ronda del torneo. A la Albiceleste solo le alcanzaba un triunfo para seguir con vida, pero no pudo con Colombia y cayó por la mínima diferencia.

De esta manera, el elenco nacional se quedó sin la posibilidad de conseguir la clasificación al Panamericano 2023 y, también, al Mundial de la categoría que se disputará a mitad de año en Indonesia. En este contexto Nicolás Paz, una de las promesas del seleccionado, se expresó en su cuenta de Instagram.

"Lo dimos todo pero no lo pudimos lograr. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo tanto en lo personal como en lo profesional. Agradecer también al cuerpo técnico por la confianza que me dieron desde el primer momento. El fútbol tiene estas cosas y no queda otra que seguir adelante. ¡Nos vemos pronto!", escribió el jugador del Real Madrid.

En pocos minutos, el posteo de Paz llegó a miles de comentarios, entre los que se destacaron dos. Se trata, nada más y nada menos, que de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, recientes campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022, con la Selección mayor.

Los comentarios de los campeones del mundo.

"Vamos Nico, arriba papá", escribió el mediocampista de Juventus junto a un emoji de un corazón y unas manitos aplaudiendo. Por su parte, el hombre del Atlético Madrid, escribió: "El camino es muy largo Nico. Saca lo positivo y sobre todo disfruta que estas vistiendo la camiseta más linda de todas".