Kimi Antonelli arrasa en Suzuka y logra un récord histórico en la Fórmula 1
El italiano Kimi Antonelli consiguió su segunda victoria consecutiva y alcanzó un registro inédito en la categoría.
Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el Gran Premio de Japón y dio un paso clave en su corta pero impactante trayectoria en la Fórmula 1. El italiano se impuso en el circuito de Suzuka y pasó a liderar el campeonato mundial.
El piloto de Mercedes, de apenas 19 años, logró encadenar su segundo triunfo consecutivo tras su victoria previa en China, consolidando un presente brillante en la máxima categoría.
En Japón, Antonelli superó al australiano Oscar Piastri y al monegasco Charles Leclerc, quienes completaron el podio, en una carrera que volvió a mostrar su capacidad para competir al más alto nivel.
Récord para Antonelli en la Fórmula 1
Más allá del resultado, el dato sobresaliente es que Antonelli se convirtió en el líder más joven en la historia del campeonato mundial de Fórmula 1, un registro que lo coloca directamente entre los nombres destacados de la categoría.
El italiano logró revertir una largada compleja y construir su victoria con un ritmo sólido (y un poco de fortuna con el ingreso del auto de seguridad), lo que le permitió sostener la ventaja hasta la bandera a cuadros.
Este nuevo triunfo no solo refuerza su candidatura en la pelea por el título, sino que también confirma su rápida adaptación a la exigencia de la Fórmula 1.