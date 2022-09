Preocupación en Independiente: la decisión que puede generar polémica a días de las elecciones

Alarma en Independiente por una decisión que generará polémica de cara a las elecciones de este domingo 2 de octubre: la Junta Electoral rechazó nuevamente la oficialización de la lista de Unidad Independiente, que tiene como candidato a Fabián Doman, quien no podría presentarse a los comicios. El periodista criticó duramente a Hugo Moyano en Twitter y en TV por lo sucedido.

Doman, quien encabeza la lista de Unidad Independiente con Juan Marconi y Néstor Grindetti como vicepresidentes, no podrían presentarse por una supuesta irregularidad. El conflicto es por un fallo de la Justicia que aún no le reconoce la Personería Jurídica a la fórmula.

A pocos días de las elecciones, la Junta Electoral aprobó la participación en los comicios de la lista de Agrupación Independiente, encabezada por Javier Mazza y que representa al oficialismo de Hugo Moyano, y a la lista opositora Gente de Independiente, que tiene a Claudio Rudecindo como candidato. Además, convocó a una reunión para este miércoles a las 19 en la que estarán los apoderados.

Después de enterarse de la decisión de la Comisión Electoral, Fabián Doman publicó varios tuits en los que denunció un intento de "proscripción" por parte del oficialismo. "A las socias, socios e hinchas de Independiente: Esta noche la Junta Electoral volvió a negarnos la oficialización de nuestra boleta para las elecciones del domingo. Para que se entienda: En este momento NO estamos autorizados a participar a 5 días del día del comicio", explicó.

"No hay ninguna razón para que la Junta Electoral siga demorando la aprobación, salvo que siga recibiendo órdenes de las autoridades del club para volver a proscribirnos. Le pedimos a la Junta Electoral que tome conciencia que volver a prohibir una lista en esta elección, le haría un daño muy grande a Independiente", reclamó Doman.

Y cargó directamente contra la conducción del Rojo: "El club necesita que el 2 de octubre los hinchas de Independiente vivamos una fiesta de la democracia. Le pedimos a Hugo Moyano y Héctor Maldonado que no se lleven por delante más de 100 años de historia".

La bronca de Doman en la TV luego de la decisión de la Junta Electoral

Doman habló este martes en TNT Sports y explotó contra la dirigencia: "Hugo Moyano y Yoyo Maldonado creen que la Junta Electoral tiene potestad sobre un fallo de una Cámara. Viven en un mundo irreal. No son conscientes del daño. Es un golpe institucional a Independiente a menos de 24 horas que Independiente juegue un partido trascendental de fútbol. ¿Por qué no paran de hacerle daño al club, a los jugadores? Lo ha dicho (Damián) Batallini, no han podido jugar bien por culpa de la politica".

"Tiene que haber un proceso electoral en paz donde participamos todos los que estamos habilitados y gana el que más votos tiene. Esto Moyano y Maldonado no lo pueden entender, no lo pueden aceptar. No está en su mente, en su ADN. Yoyo Maldonado mandó un señor a la Junta Electoral con un grupo de abogados a buscar pretextos. La Junta Electoral está dibujada. La maneja una abogada que manda un señor que es amigo de Javier Mazza, candidato de la otra lista. Lo mandan a que la Junta Electoral no nos apruebe la lista", aseguró Doman.

"No hay más dilaciones. Javier Mazza tiene que decidirse si está del lado de la democracia o avala esta dictadura en la que quieren convertir a Independiente. Independiente, a esta hora de la noche es una dictadura", cerró Doman.