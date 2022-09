El posteo del futbolista argentino que le pidió a Messi su firma en el brazo para tatuársela

Decir que Lionel Messi revoluciona cada lugar que pisa, sea con la camiseta del París Saint Germain o de la Selección argentina, no es ninguna novedad y la estadía del elenco nacional en Estados Unidos no fue ninguna excepción. Al mejor jugador del mundo se lo pudo observar en innumerable cantidad de momentos accediendo a sacarse fotos, siempre con una sonrisa dibujada en el rostro.

En las últimas horas que pasó la delegación en las instalaciones del Inter Miami se dio lo que se imaginaba. Tanto empleados como jugadores del club se acercaron al capitán para inmortalizar el momento. Hubo uno que fue un poco más allá y le hizo a la Pulga un particular pedido que posteriormente se viralizó.

El arquero se tatuó la firma del 10 en su brazo izquierdo.

¿Quién es? Se trata de Francisco Ranieri. arquero formado en las divisiones inferiores de Lanús que actualmente forma parte de las formativas del equipo de la Major League Soccer. El argentino le pidió a Messi que le firmara el brazo izquierdo y sin perder tiempo sacó turno en el tatuador para ponerle tinta al recuerdo que llevará por toda la vida.

En su cuenta de Instagram el joven escribió: "El mejor día de mi vida. Ayer cumplí un sueño. Compartí cancha con los jugadores que admiro, con mi selección. Conocí a mi ídolo, el mejor jugador de la historia, una persona increíble dentro y fuera de la cancha, mi ejemplo a seguir".

Además, sobre su fanatismo por Messi sentenció: "La emoción al verte y ver que aceptaste firmarme el brazo es indescriptible. Leo me cumpliste un sueño y cada día que mire mi brazo recordaré la emoción que sentí al conocerte. No puedo decir con palabras lo grande que sos. Tanto sacrificio y tantas cosas dejadas de lado, para vivir sueños como el que me tocó vivir ayer. Las oportunidades que me está dando este deporte! Ahora mas que nunca, a seguir con todo".