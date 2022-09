Messi, en duda para jugar ante Jamaica: el motivo que enciende las alarmas en la Selección

La Selección argentina jugará esta noche ante Jamaica en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey y Lionel Scaloni podría no contar con Lionel Messi para el duelo que comenzará a las 21. Cuando todo venía saliendo como esperaban, el astro argentino sintió un malestar en la noche del lunes y encendió todas las alarmas en la concentración.

La información la dio a conocer el periodista Gastón Edul en La Noche de TyC Sports: "El capitán está resfriado y no se siente del todo. Por eso su presencia no está garantizada. Si no puede estar, Julián Álvarez será su reemplazante. Es un cuadro gripal que lo tuvo a maltraer y en el entrenamiento aminoró las cargas. Se resolverá durante el martes".

"Si estaba bien, Julián iba a jugar por Lautaro Martínez, pero ahora que no se siente del todo bien, ingresaría por Messi y Martínez de nueve", agregó. El combinado nacional disputará un último encuentro de preparación previo a la Copa del Mundo y será el 16 de noviembre ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi, seis días antes de su debut contra Arabia Saudita.

El último antecedente de Argentina contra Jamaica fue en la Copa América de Chile 2015 (triunfo 1-0) cuando el equipo centroamericano fue uno de los invitados. Y en un Mundial es recordada la goleada por 5 a 0 que logró el seleccionado albiceleste en Francia 1998, con un triplete de Gabriel Batistuta y un doblete de Ariel Ortega, el 21 de junio de ese año.