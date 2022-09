El jugador de la Selección argentina que sueña con retirarse en Boca: "Es mi ilusión más grande"

No es sencillo que grandes figuras que surgieron de nuestro fútbol, vuelvan con el paso del tiempo para finalizar sus carreras en el club de les dio la posibilidad de ganar trascendencia. Son pocos los casos en los últimos tiempos, el más significativo fue el de Carlos Tevez que volvió de la Juventus a Boca, y justamente hay otro que desea seguirle los pasos: Leandro Paredes.

Paredes y Chicho Serna.

El volante de la Selección argentina, actualmente en la Vecchia Signora, habló en la previa del partido con Jamaica y volvió a expresar el deseo de volver. "No me pongo edad para volver, uno nunca sabe. Tengo contrato largo en el club. Acabo de cambiar de club. Sería ilusionar a la gente y a mí. Tranquilo, viviré mi día a día de la mejor manera. Es la ilusión más grande que tengo, lo dije el día que me fui, que mis ganas eran retirarme en Boca, de volver a usar esa camiseta que tantas alegrías me dio". expresó.

Paredes se marchó del PSG en el mercado pasado y reconoció lo que más le dolió de marcharse es dejar de compartir equipo con Lionel Messi: "Era una de las cosas que ponía en la balanza, estar cerca de Leo para disfrutar de él, para seguir asociándome y que él estuviera acompañado. Pero en la balanza, decidí a buscar minutos".

Además, agradeció el cariño de la gente. "Tratamos de disfrutar. Antes y después hablamos de lo que genera esta Selección, lo que representa para los argentinos, que llenan las canchas. Los argentinos están locos después de lo del partido del otro día. Donde juguemos, la gente apoya. Está entusiasmada".

"Aprovecharemos eso. Hace rato venimos sintiendo que la gente se siente identificada. Tratamos de mostrarles lo que vivimos, no sólo dentro de la cancha, sino también afuera. Una vez que nos ponemos la camiseta de la Selección, todo lo del club queda a un costado, una vez que este grupo se junta, que empieza a jugar y entrenarse, se da cuenta de que sigue con las mismas ganas y entusiasmo y con las ganas de seguir demostrando que estamos a la altura de esta camiseta", cerró.