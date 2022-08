La particular respuesta de Ibarra cuando le preguntaron si Cavani jugará en Boca: “Lo único que sé es…”

Desde que el viernes por la noche se conoció el "si" de Edinson Cavani, el mundo Boca no logra calmar la ansiedad. En caso de concretarse, estaríamos hablando, sin duda, del fichaje más importante del fútbol argentino. En este contexto, luego del triunfo por 2-1 ante Platense en la Bombonera, Hugo Ibarra se refirió a la posible llegada del Matador al Xeneize.

Al ser consultado sobre lo que podría ser una de las bombas del mercado de pases, el DT manifestó: "No sé nada del futbolista, lo único que sé es lo excelente delantero que es, es internacional. No puedo hablar de un futbolista que no está hoy en el club. Puedo hablar de todos los futbolistas que están a mi cargo y eso vengo a contestar".

En cuanto a lo sucedido dentro del campo de juego, expresó: "Creo que Boca fue superior los 90 minutos. Sufrimos con ese gol que llegó cuando nadie lo esperaba. Simplemente fue eso. Boca siguió atacando y tratando de hacer el tercer gol. Boca fue protagonista los 90 minutos y controló el partido".

“La idea de los cambio es darle minutos a todos los demás futbolistas y pensando ya en el miércoles también. Este triunfo es muy importante y en el siguiente partido tenemos que seguir por la misma manera. Todos los partidos son importantes, nosotros no podemos elegir a ninguno. Tenemos que hacerlo de la misma manera y con la misma responsabilidad”, sentenció Ibarra.

El próximo miércoles, 10 de agosto, Boca se medirá ante Agropecuario, equipo que milita en la Primera nacional y viene de eliminar a Racing, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 21.10 en el estadio Padre Martearena, de Salta.