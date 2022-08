La honestidad brutal de Roncaglia sobre el cambio radical de Boca al jugar de visitante: “Somos…”

Boca cosechó una merecida y necesaria victoria en la Bombonera, la tercera al hilo en condición de local bajo las ordenes de Hugo Benjamín Ibarra como director técnico. Luego del partido fue Facundo Roncaglia, refuerzo que llegó en el último mercado de pases, quien habló y se refirió al presente del equipo, que juega bien en su casa, pero que a la hora de jugar de visitante no ha podido mostrar una buena versión hasta el momento.

En diálogo con ESPN, el defensor manifestó: "Es difícil encontrar un porqué. Es verdad que somos irregulares, el torneo está raro. Creo que hay que tratar de mantener la concentración e intensidad para jugar en todas las canchas. Con este escudo todos te quieren salir a ganar y se juegan la vida".

Por su parte, el director técnico del Xeneize habló en conferencia de prensa sobre la importancia de jugar de local: "Justamente en lo anímico, sabíamos que jugábamos en casa, con nuestra gente, creo que lo más importante es el hincha de Boca cuando alienta".

"La idea es seguir jugando de la misma manera de visitante. Creo que Boca fue superior los 90 minutos. Sufrimos con ese gol que llegó cuando nadie lo esperaba. Simplemente fue eso. Boca siguió atacando y tratando de hacer el tercer gol. Boca fue protagonista los 90 minutos y controló el partido", añadió.

Finalmente, al ser consultado sobre la posible llegada de Edinson Cavani (que podría darse este domingo), sentenció: "No sé nada del futbolista. Lo único que sé es lo excelente delantero que es. Es un internacional. No puedo hablar de un jugador que no está en el club".