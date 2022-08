El “pedido” de Ibarra a los jugadores tras el triunfo de Boca ante Platense: “La idea es…”

Mantener la regularidad y buscar el mismo nivel tanto en casa como afuera. Ese fue el pedido de Hugo Ibarra luego de la victoria 2 a 1 de Boca sobre Platense en La Bombonera, donde el Xeneize volvió a mostrar una buena imagen, muy distinta de la que se vio contra Patronato en Paraná.

Consultado sobre qué mejoró Boca respecto del partido con Patronato, Ibarra comentó: "Justamente en lo anímico, sabíamos que jugábamos en casa, con nuestra gente, creo que lo más importante es el hincha de Boca cuando alienta".

El técnico xeneize dejó un pedido claro para sus jugadores: "La idea es seguir jugando de la misma manera de visitante". Por otro lado, se refirió al rendimiento del equipo en el partido de este sábado: "Creo que Boca fue superior los 90 minutos. Sufrimos con ese gol que llegó cuando nadie lo esperaba. Simplemente fue eso. Boca siguió atacando y tratando de hacer el tercer gol. Boca fue protagonista los 90 minutos y controló el partido".

Por otro lado, Ibarra fue terminante sobre la posibilidad de la llegada de Edinson Cavani: "No sé nada del futbolista. Lo único que sé es lo excelente delantero que es. Es un internacional. No puedo hablar de un jugador que no está en el club".

"La idea de los cambios tiene que ver con darle minutos a los demás futbolistas. Nos lleva a pensar directamente en el próximo partido, tenemos que seguir de la misma manera", cerró Ibarra.