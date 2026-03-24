La respuesta de Cucurella tras la chicana de Enzo Fernández por la Finalissima suspendida: "Ojalá nos encontremos en el Mundial"

La burla de Enzo Fernández a Cucurella tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España generó ruido y desde España no tardaron en contestar.

Marc Cucurella recogió el guante tras la broma de Enzo Fernández y contó su versión sobre la postura de España de la Finalissima suspendida.

La broma de Enzo Fernández sobre un supuesto “miedo” de España para jugar la Finalissima no pasó desapercibida y tuvo rápida respuesta desde Europa. Marc Cucurella, compañero del ex River en Chelsea, salió al cruce y dejó en claro cuál fue la reacción del seleccionado español tras la cancelación del partido.

El lateral del Chelsea fue consultado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas y no esquivó el tema: "Sé que lo dijo en broma (por Enzo), je. Nosotros teníamos muchas ganas de jugar la Finalissima, pero no ha podido ser por diferentes factores", explicó, bajándole el tono a la frase que había deslizado su compañero en Inglaterra.

Cucurella le respondió a Enzo Fernández y habló de la Finalissima Cucurella le respondió a Enzo Fernández y habló de la Finalissima cancelada Cucurella le respondió a Enzo Fernández y habló de la Finalissima cancelada. @diarioas Lejos de quedarse ahí, el español fue más allá y hasta abrió la puerta a un posible cruce en el futuro: “Ojalá nos crucemos con Argentina en el Mundial porque será un gran partido”, lanzó, dejando en claro que el deseo de enfrentarse sigue intacto.

La broma de Enzo Fernández a Cucurella por la Finalissima cancelada La chicana de Enzo Fernández a Cucurella por la Finalissima La chicana de Enzo Fernández a Cucurella por la Finalissima Telefé La polémica se había generado luego de que Enzo, al llegar al país para sumarse a la Selección, contara en tono distendido que Cucurella le había dicho que “tenían miedo” de jugar ese duelo. La frase rápidamente cruzó el océano y tuvo repercusión en la prensa española.