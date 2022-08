El motivo extrafutbolístico por el que será difícil para Boca vender a Rossi

A pesar de ser el más aplaudido cada vez que pisa la Bombonera, los días de Agustín Rossi en Boca están contados. Su situación contractual y la relación con el Consejo de Fútbol parece ser cosa juzgada. Además, la llegada de Sergio Romero aumentó las dudas sobre la continuidad del actual arquero titular, que en el mientras tanto sigue siendo una de las figuras del equipo. Sin embargo, los dirigentes no contrataron a Chiquito con la idea de tenerlo en el banco de los suplentes, por lo que el agente del guardametas escucha ofertas desde Europa pero el tiempo apremia y hay una traba insoslayable para los equipos del Viejo Continente.

El mercado de pases del fútbol europeo cierra este jueves 1° de septiembre, por lo que las posibilidades de acercar una oferta que contente al Consejo es una tarea cada vez más difícil para Miguel González, representante del 1 de Boca. Días atrás, llegaron sondeos desde Flamengo y el City Group para ubicarlo, probablemente, en el Girona de España.

Las ofertas existieron pero no así el visto bueno del Consejo. Juan Román Riquelme y el resto de los encargados del fútbol en Boca negaron un ofrecimiento por parte del club carioca debido a que, en ese entonces, no tenían intenciones de venderlo. Con la posibilidad de renovar fuera de alcance, la dirigencia no le parece una mala idea sacar un rédito económico, ya sea desde el fútbol brasileño o de Europa.

Precisamente, el City Group ofertó dos millones y medio de dólares por el 70% del pase de Rossi. Esto no fue suficiente para convencer a Boca, que espera una cifra alrededor de los seis "palos verdes" por su arquero titular.

Sin embargo, la salida de Rossi no sería tan fácil como presentar una oferta por muchos millones de dólares desde Europa y listo. La gran complicación que tiene el arquero para seguir su carrera en el fútbol del Viejo Continente es que no tiene pasaporte comunitario. Esto juega en contra del guardametas de 26 años y le pone trabas para ir, entre otros lugares, a la Premier League, ya que debería cumplir una serie de requisitos como haber atajado en la Selección argentina para poder jugar allí. Dichas medidas son relativamente nuevas porque se modificaron con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

El nacido en San Martín podría haber aplicado para la ciudadanía italiana. Para colmo de males del arquero, su tatarabuelo fue inscripto de forma incorrecta cuando llegó a Argentina, por lo que esta solución también se esfumó. El tiempo apremia y las posibilidades le juegan en contra: ¿se irá Rossi de Boca?