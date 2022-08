No es Villarreal: tras el "no" a Boca, Cavani consiguió nuevo club

La que se convirtió en una de las novelas del mercado de pases, llegó a su fin. Durante la mañana del lunes se confirmó que Edinson Cavani jugará, como quería, en La Liga española. El destino del delantero uruguayo lo llevó al Valencia, equipo que dirige el italiano Genaro Gatusso y donde estará al menos por los próximos dos años.

De palabra, el arribo del delantero se terminó de concretar en las últimas horas del domingo. De este modo el Matador, que se encontraba en Madrid entrenándose en soledad, llegó pasado el mediodía español a lo que será su nueva ciudad. Allí, habló con los medios de prensa que lo esperaban.

"He hablado con Gattuso. Yo quería jugar en España y el Valencia ha apostado por mi. Yo quería ir donde la gente me quisiera y tuviera cariño. Valencia me ha dado mucha confianza y daré todo de mi parte para dejar una buena imagen en este club", manifestó el exjugador del Manchester United.

Sin dudas, el director técnico italiano celebra la noticia. El campeón del Mundial de Alemania 2006 con la Selección de Italia, expresó en más de una ocasión su deseo de contar con un delantero de experiencia que se adapte bien, y sobre todo rápido, al 4-3-3 que utiliza como esquema predilecto.

"Soy optimista y, si viene Cavani es por el trabajo y el empeño del máximo accionista, Peter Lim, y de la presidenta Layhoon, que creen en esta posibilidad", aseguró el DT, como dando algún indicio, en diálogo con la prensa el domingo en horas del mediodía.