Tuchel reveló por qué quiso pelearse con Conte: “Cuando nos damos la mano hay que…”

El derby londinense entre Chelsea y Tottenham tuvo un final por demás picante. Antonio Conte y Thomas Tuchel explotaron luego de un intercambio de festejos cara a cara y un último saludo con miradas fuertes, palabras subidas de tono y empujones entre todos los integrantes del encuentro. Luego del partido, el alemán dio su versión sobre la disputa: "Pensé que cuando nos damos la mano hay que mirarse a los ojos y Antonio tiene diferente opinión. Fue algo temperamental. Él estaba feliz por el empate, yo estaba un poco disgustado, pero nada más. ¿No sé si nos han mostrado tarjeta roja? Creo... que no era necesario, pero otras muchas cosas no fueron necesarias. Otra pobre decisión por parte del árbitro hoy",.

El técnico del Chelsea se tomó con cierta gracia su cruce con Conte, con quien intercambió palabras durante todo el partido tras el primer empate del Tottenham: "Fue como un encontronazo entre dos jugadores en el campo. Para mí no hay gran problema, lo que pasó forma parte del juego, del fútbol de la Premier League. Para mí no es un grave problema. Aquí en Stamford Bridge los dos bancos de suplentes están muy cerca y es casi normal que pasen estas cosas. En el fondo me divertí, y creo que él también".

Además, agregó que no cambia mucho el hecho de hablar o no con Conte después del encontronazo: "Aún no hablé con Antonio, pero estoy seguro de que no tiene nada contra mí así como yo tampoco tengo algo contra él. No nos insultamos, no nos golpeamos, estábamos luchando por nuestros equipos y estoy sorprendido de que ambos hayamos sido expulsados por esto", expresó.

Por otra parte, Tuchel se refirió al ambiente caldeado que había entre dos equipos con rivalidad por compartir ciudad y estatus de equipo grande: "Hacía calor por la temperatura, calor entre los dos bancos, calor en el campo y calor entre los espectadores, pero no guardo rencor".

Al igual que todo Stamford Bridge, el alemán demostró todo su enojo contra Anthony Taylor, referí del derby, por sus fallos en el partido: "Tal vez sea mejor que no dirija más al Chelsea porque todos en el vestuario piensan que tiene un problema con nosotros. Los dos goles del Tottenham debieron ser anulados, uno por falta sobre Havertz y el otro por falta de Romero sobre Cucurella. ¿Desde cuándo se puede agarrar del pelo a un rival y después estar en la jugada del corner?", disparó Tuchel.

De hecho, el descontento entre los hinchas de los Blues con Taylor es tal que crearon una página de Change.org con el objetivo de juntar firmas para que ese árbitro no dirija más al Chelsea. Hasta el momento, la causa recibió el aval de 125 mil fanáticos.