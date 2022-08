El desafiante posteo de Conte para Tuchel tras el escándalo: “Menos mal que no te…”

Lo más destacado del domingo futbolero fue el impactante y escandaloso cruce entre Antonio Conte y Thomas Tuchel. El clásico entre Chelsea y Tottenham en Stamford Bridge tuvo todos los ingredientes de un partido caliente. Al igual que sucedió en otros años en la Premier League, los técnicos pusieron lo suyo para alimentar la rivalidad londinense. Luego de lo sucedido en la cancha, el entrenador italiano siguió la disputa en las redes sociales.

En el empate parcial del Tottenham, Conte, fiel a su estilo, festejó de forma muy efusiva. Sin embargo, pasó los límites y terminó festejando en la cara de Tuchel, quien no se lo tomó bien y pecheó a su rival. Luego, el alemán contestó con el segundo tanto del Chelsea y corrió por delante del italiano en su alocado festejo. El partido terminó con el grito agónico de Harry Kane y la pelea del final que recorrió el mundo. En conferencia de prensa, el DT de los Spurs se refirió al escándalo: "Lo mejor es hablar del partido. Y el partido fue un poco loco, un partido complicado para ambos equipos. Pero intentamos en cada partido ser competitivos. No quiero comentar nada de lo ocurrido porque creo que no es lo más importante. Si hay un problema el problema es entre él y yo. No con los demás".

Al contrario de lo que se podía pensar, los humos no bajaron con el paso de las horas y Conte la siguió con una historia de Instagram: "Menos mal que no te vi... tenías merecido que te meta la pata y te cayeras", puso el italiano junto a la foto del festejo de Tuchel en el gol de Reece James.

El posteo de Conte en Instagram.

Aunque la historia pudo tomarse de forma desafiante, Conte quiso suavizar su mensaje con emojis de risas. Sin embargo, todo Inglaterra ya marcó el 25 de febrero de 2023 en su calendario cuando el Chelsea visite a Tottenham en otra edición del clásico londinense.

Por su parte, Tuchel no le escapó a las preguntas de su pelea con Conte: "Pensé que cuando nos damos la mano hay que mirarse a los ojos y Antonio tiene diferente opinión. Fue algo temperamental. Él estaba feliz por el empate, yo estaba un poco disgustado, pero nada más. ¿No sé si nos han mostrado tarjeta roja? Creo... que no era necesario, pero otras muchas cosas no fueron necesarias. Otra pobre decisión por parte del árbitro hoy", sentenció.