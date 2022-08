Los provocadores gestos de Pablo Pérez a los hinchas de River que no se vieron: con qué los cargó

El pasado sábado River ganó, gustó y goleó en el estado Monumental ante un Newell's que no mostró la versión esperada. La Lepra, que sufrió la grave lesión de Lionel Vangioni, llegó al descuento de la mano del siempre polémico Pablo Pérez. Sobre el final, el exjugador de Boca protagonizó un particular momento que no fue tomado por las cámaras de la televisación oficial.

Tras convertir el 2-1 parcial para meter a su equipo nuevamente en partido, el mediocampista tuvo un sutil gesto hacia la tribuna que pasó inadvertido, pero cuando el partido moría las cámaras de Fútbol 1, programa emitido la medianoche del domingo por ESPN, revelaron un detalle no visto hasta el momento.

En las imágenes se puede observar a Pérez, totalmente desentendido de la pelota, mirando hacia las tribunas y haciendo provocadores gestos. Con sus manos el mediocampista realzó una serie de movimientos que dejaron relucir todo su fastidio por el resultado y por la catarata de insultos que recibió a lo largo del encuentro.

"Sigan hablando", fue una de las gesticulaciones que se le vio al mediocampista. Después, en reiteradas ocasiones hizo un movimiento descendente con sus manos, dando a entender que en esa misma cancha los hinchas lloraron, haciendo referencia al descenso ante Belgrano el 26 de junio de 2011.

Por su parte, los fanáticos no le habían dado una gran bienvenida al hombre que supo ser referente de Boca. Cuando el elenco rosarino emprendía su viaje a los vestuarios, a la espera del comienzo del complemento, comenzó a bajar una fuerte dedicatoria para el jugador. “Ponete el parche, la p… que te parió”, por su foto con el parche en un ojo tras la agresión de hinchas de River al micro de Boca, en la trunca final de Libertadores del 24 de noviembre de 2018.