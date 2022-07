Luis Suárez confesó de qué equipo argentino es hincha y ¿tiene doble camiseta?: “Soy de…”

Este domingo por la mañana, Luis Suárez será presentado oficialmente en Nacional, lo que significará el regreso al club que lo vio nacer futbolísticamente, 16 años más tarde. Antes, el delantero que defendió los colores del Liverpool, mantuvo una charla con Sergio Agüero en el marco de la final de la Community Shield entre su ex equipo y el Manchester City.

En este contextos, dos de los delanteros que marcaron época en el fútbol a nivel mundial, entretuvieron a los usuarios de Twitch con su diálogo. Aquí, luego de revelar que tenía charlas futboleras con Rodrigo De Paul en el Atlético Madrid, manifestó de qué club del fútbol argentino es hincha.

Fiel a su estilo, el Kun no ocultó que comenzará a hinchar por el Bolso una vez que Suárez comience a defender nuevamente los colores del equipo. "Por ahí te voy a ver, pero dame el asiento vip eh. Truchanga no. Quiero que gane Nacional. A todos les digo", soltó.

A lo que el uruguayo, entre risas, respondió: "Me peleaba. El decía 'la Acadé', 'la Acadé'. Yo le decía que era de Independiente, del Rojo por el Kun". Por su parte, Agüero añadió: "¿Qué quiere Rodrigo? Está ahora con la Tini. Que se deje de joder".

Lo cierto es que tiempo atrás, más precisamente en el 2020, Suárez había confesado ser hincha de San Lorenzo en el fútbol argentino. “Siempre dije desde chico que agarré la época en la que San Lorenzo ganaba todo. Estaba el Beto Acosta, Bernardo Romeo, Romagnoli, Pipa Estévez, me veía toda esa generación cuando era chico y era lo que me gustaba. Desde Uruguay miraba a San Lorenzo y me gustaba mucho. Imitaba al Beto Acosta mucho. Lo mirábamos mucho“, expresó en su momento en diálogo con TyC Sports.