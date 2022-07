La reacción del Kun Agüero en el gol de Julián Álvarez y sus "malvados" consejos: "Le dije que..."

En otro partido importante para el Manchester City, Sergio Agüero participó pícaramente de la transmisión a través de Internet con comentarios sobre el encuentro y, sobre todo, hacia Julián Álvarez, quien marcó el gol de los Cityzens en la final de la Community Shield contra Liverpool. El Kun, siempre ocurrente, también reveló algunos "malvados" consejos que le dio a la Araña sobre la vida en Inglaterra.

Cuando Álvarez estaba por entrar, el Kun se puso contento y dijo: "Vamos a ver si entra Julián Álvarez, ahí está calentando. Vamos Juli, vamos hombre Araña. Qué grande Julián. Julián me escribió un mensaje... es muy tímido, viste, no le gustan tampoco las cámaras. Es bastante tímido, muy tranquilo, pero cuando lo ves entrenar es una locomotora, va con todo".

Más tarde, reveló sus "malvados" consejos para el ex River: "Antes de viajar me mandó un mensaje para ver cómo era Manchester, quería que le comente un poco. Yo le expliqué que se iba a cagar de frío, que no salga de la casa. Que se abrigue bastante, que si te enfermás no vas a jugar. En las calles tenés que manejar del otro lado, le dije que la comida no era tan buena... Le dije todo eso para bajonearlo, ja, re mala onda", ironizó el Kun.

Siempre en forma de chiste, Agüero explicó: "Le dije que Manchester es una ciudad tranqui, está bueno. Aparte él está solo. Eso es bueno, porque con la familia es complicado. No sé si él está en pareja o anduvo tirando arañas por todos lados. Viste cómo es el Hombre Araña...".

Más tarde, con el gol de Álvarez que ponía el partido 1 a 1, Agüero celebró: "Mirá el gol que saca el City. Vamos, vamos que es gol (...) Este gol le va a dar un poco de alivio a Julián, ¿sabés qué? Vamos Spider-Man, vamos. ¡Gol! ¡Vamos carajo! ¡Gol del Hombre Araña, que esta noche te araña!".

Finalmente, el encuentro terminó 3 a 1 para Liverpool: la mano de Rúben Dias, el penal pateado y convertido por Mohamed Salah y, en los últimos minutos, el gol definitorio de Darwin Núñez le dieron la Community Shield al equipo de Jürgen Klopp.