El presidente de Nacional reveló la conmovedora frase con la que convenció a Luis Suárez: “Le dije…”

Restan al rededor de 24 horas para que, luego de toda la expectativa que se ha generado, Luis Suárez aterrice en suelo uruguayo para ponerse nuevamente la camiseta de Nacional. El Pistolero quedó libre del Atlético Madrid y se prepara para, en el Bolso, ponerse a punto físicamente para afrontar el Mundial de Qatar 2022, lo que significará su despido de la Selección uruguaya. En este contexto José Fuentes, presidente del club, reveló la conmovedora frase con la que logró el tan ansiado "sí" del delantero.

Suárez lucirá la número 9 en su espalda.

Para comenzar, el mandamás del Bolso reveló la frase con la que convenció al Pistolero: "Yo sabía que económicamente no competía así que le dije que se ponga, por un instante, en la mente de sus hijos e imagine cómo iban a aclamar y recibir a su padre. Eso no hay plata que lo pague".

Sobre la número 9, que hasta último momento lució Emmanuel Gigliotti, soltó: "El Puma es un crack, enseguida accedió sin problemas. Además de ser profesional es un ser extraordinario, él mismo tomó la decisión e inmediatamente le cedió la camiseta a Suárez".

"Uruguay y Nacional está en los ojos del mundo por Suárez. Esto beneficia a todos. Suárez es un animal competitivo, viene a ganar. El me decía: 'Yo para motivarme y estar en forma para el Mundial, no preciso jugar contra el zaguero de la Juventus o el del Manchester City, yo lo voy a hacer con el zaguero de un equipo local'", añadió Fuentes.

Para finalizar, sentenció: "No me quedan dudas que va a competir con las mismas ansias, en la liga local, como lo haría en cualquier liga de Europa. Acá lo vamos cuidar y arropar. Tenemos que entender que esto no vale como un título, mas allá que acá lo celebraron como un título mundial. Fue un impresionante: bocinazos, fuegos artificiales".