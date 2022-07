Francescoli habló del "no" de Luis Suárez a River y el "sí" a Nacional: "El arreglo era que..."

Aunque la llegada con gol de Miguel Borja cerró un poco la herida, el mundo River todavía lamenta la trunca llegada de Luis Suárez. El Pistolero estuvo muy cerca de convertirse en el refuerzo estelar de Marcelo Gallardo pero finalmente jugará en Nacional de Uruguay. Uno de los principales impulsores del sueño del Millonario fue Enzo Francescoli, quien se refirió a la llegada del delantero al Bolso.

Suárez y Francescoli, dos de los mejores jugadores uruguayos de la historia.

En la tarde del miércoles, Suárez llegó a un acuerdo total con Nacional y volverá a ponerse la camiseta del equipo donde se formó después de 16 años en el fútbol europeo. Francescoli reconoció que el Pistolero no quedó en el debe con River, ya que las condiciones de su llegada eran claras: "Decidió volver al club en donde empezó, no es hincha de River ni debutó. Estará activo hasta el Mundial. El arreglo era que venía si pasábamos a cuartos", explicó el mánager en una entrevista con Olé.

Luego, el Príncipe, que ejerce como directivo del club desde 2014, añadió: "Aunque hubiera venido el primer día que lo llamé, no habría podido jugar por una intervención en la rodilla. Le deseo lo mejor y que le vaya bien con La Celeste. Actuó con el corazón a su casa. No sucedió en la Copa con River y tuvo la oportunidad en su país".

Ahora sí,OFICIALMENTE! #SUAREZENNACIONAL! ??uD83EuDD0DuD83DuDC99

Un orgullo volver a vestir mi camiseta en @Nacional ! Gracias a todos por el apoyo! NOS VEMOS PRONTO. uD83DuDE4CuD83DuDE4C pic.twitter.com/DRvuf44W8G — Luis Suarez (@LuisSuarez9) July 27, 2022

Estas palabras de Francescoli están emparentadas con las declaraciones de Suárez luego de la derrota de River ante Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores: "Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", declaró el Pistolero hace menos de un mes.

Francescoli, que en Uruguay defendió los colores de Montevideo Wanderers, le deseó lo mejor a Suárez en Nacional y para lo que será el Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, el Enzo aseguró que no tiene planes de cambiar su función dentro de River: "Desde hace mucho puedo colaborar y participar desde el 2014. Estoy cómodo porque los dirigentes me dan el lugar que puedo tener. Me siento cómodo. No quiero ser técnico ni presidente. Me encuentro bien y cómodo. Me siento muy bien", cerró.