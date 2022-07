Las sensaciones encontradas de Julián Álvarez tras su debut con gol en el City: “Era una final y…”

La temporada no comenzó como la esperaba a nivel grupal, pero en su debut oficial con la camiseta del Manchester City dejó muy buenas sensaciones. 13 minutos le bastaron a Julián Álvarez para anotar su primer gol en su nuevo destino, el que significó el empate parcial ante el Liverpool. Post partido, el exjugador de River se refirió a lo sucedido en el King Power Stadium.

En diálogo con ESPN, el cordobés dejó sus sensaciones luego de la derrota ante los Reds en la final de la Community Shield: "Contento por haber marcado mi primer gol, pero queda en segundo plano. Era una final y queríamos ganar. Hay que seguir trabajando porque se viene una gran temporada".

A la hora de recordar los momentos previos al gol que quedará marcado a fuego en su carrera, expresó: "Robo atrás de la mitad de la cancha. Llego al área. Phil (Foden) entraba con el arquero, me quedó y la punteo. No lo pude celebrar como quería por el VAR. Pep justo me había llamado y desde al VAR dieron que era gol".

"Estoy cómodo desde el primer día que llegué me han tratado muy bien los compañeros, el cuerpo técnico y mucha gente que trabaja en el club. Me siento cómodo, feliz y entendiendo cómo se maneja el mundo City, cómo van los entrenamientos. Trato de adaptarme y escuchar, aprender para crecer como futbolista y persona", añadió Álvarez sobre su adaptación en uno de los mejores equipos del mundo.

El Araña y compañía comenzarán a transitar una nueva edición de la Premier League, donde tienen que defender el título obtenido la temporada pasada, el próximo domingo 7 de agosto. Allí los de Pep Guardiola visitarán al West Ham desde las 12.30 (hora de Argentina).