La lapidaria frase de Graf que habla por sí sola del presente de Independiente: "Es muy..."

La incertidumbre reina en Independiente. Luego de los sucesos que tuvieron lugar en la sede social el último viernes, el Rojo hizo como local en cancha de Platense y sin su público en el partido contra Atlético Tucumán. El encuentro terminó en derrota para el conjunto dirigido por Claudio Graf, que habló sobre las dificultades que conlleva trabajar en un ambiente como el que se vive en Avellaneda.

¡El partido arrancó a pleno! Augusto Lotti uD83DuDD25 puso el 1 a 0 de @ATOficial ante Independiente al minuto de juego. pic.twitter.com/lCpFHR4xpt — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) July 24, 2022

"No me han comunicado nada. De hecho, lo único que me dijeron es que trabaje tranquilo. Es muy difícil trabajar pensando que es un partido más o tres días más. Se hace muy difícil programar una semana de trabajo o lo que sea, así que lo hacemos pensando en que vamos a estar un tiempo más", aseguró el DT interino que ocupa el cargo desde la renuncia de Eduardo Domínguez.

En esta línea, Graf agregó: "Nosotros arrancamos en enero y fuimos conformando el cuerpo técnico en Reserva que ahora trabaja con los chicos de Primera. Trabajamos para Independiente y donde estemos tenemos que hacer y dar lo máximo. Ojalá estuviese todo lindo y con el equipo un poco más arriba, pero es lo que nos toca.

El inicio de Graf como entrenador de Independiente está lejos de ser el ideal, ya que apenas cosechó un punto de los nueve en disputa bajo su interinato. Aunque poco se le puede achacar al exdelantero del Rojo, no le escapó a la responsabilidad por el presente del equipo: "Es una realidad lo de los resultados, es innegable. Lo que nosotros vimos hoy es una gran reacción en todo tipo de sentido. Nos encontramos en desventaja desde la primera jugada pero luego demostraron una rebeldía muy buena".

A su vez, Graf recalcó la falta de suerte de Independiente en los últimos partidos: "Además, estamos en esos momentos en los que no ligas absolutamente nada y el resultado terminó como terminó".