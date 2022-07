La durísima decisión que evalúa Aprevide con Independiente tras reprogramar el partido ante Atl. Tucumán en Platense

Las imágenes de la marcha de los socios de Independiente a las afueras de la sede social fueron escandalosas. Miles de hinchas se juntaron para manifestarse en contra de la dirigencia presidida por Hugo Moyano y para reclamar por las elecciones. La represión policial y la violencia generada entre la seguridad y los socios del Rojo, sumado a la inestabilidad política del club, provocaron que el partido entre el equipo de Claudio Graf y Atlético Tucumán sea reprogramado para el domingo a la mañana en la cancha de Platense. Sin embargo, esa sería solo la primera consecuencia de lo sucedido en Avenida Mitre 470.

Independiente podría jugar en cancha neutral hasta que haya elecciones, según el titular de Aprevide (@GerGarciaGrova)

El Rojo y el Decano debían verse las caras a partir de las 18 horas del sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Tras los incidentes en la asamblea, Aprevide determinó la suspensión del partido y se juegue sin público en Vicente López el domingo a las 11 de la mañana. No obstante, Eduardo Aparicio, el titular de la agencia de seguridad, reveló que Independiente podría perder su localía hasta que se celebren las elecciones: "Estamos evaluando la posibilidad de que Independiente no juegue en Avellaneda por un tiempo".

Además, Aparicio aseguró que Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, "está más firme que nunca" con esta idea, que también está avalada por la AFA: "Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda", expresó en Télam.

La suspensión del partido de este sábado había caído muy mal en Atlético Tucumán porque su delegación ya estaba en Buenos Aires. Por esta razón, Aparicio contó que se puso en contacto rápidamente con la AFA para saber qué estadio podía estar a disposición y surgió la posibilidad del estadio Ciudad de Vicente López.

Eduardo Aparicio, titular de Aprevide.

De esta manera, el partido ante Atlético Tucumán en cancha de Platense será el primero de varios partidos que disputará Independiente lejos de Avellaneda. Hasta la situación institucional no se normalice, el Rojo jugará en cancha neutral.