El nexo entre Independiente y Heinze que hace soñar a los hinchas del Rojo: "Si él me pregunta, le digo que..."

Independiente tiene varios problemas en su actualidad. Más allá del revés que recibió en la Justicia este lunes, una de las grandes preocupaciones que aqueja al Rojo es su futuro director técnico. En medio de una crisis institucional y deportiva, Eduardo Domínguez dejó su cargo y la dirigencia no se apresurará para elegir el próximo entrenador. Sin embargo, los hinchas tienen a sus candidatos favoritos y uno de ellos es Gabriel Heinze, quien tiene vínculo que lo podría acercar a Avellaneda.

Heinze es uno de los preferidos de los hinchas de Independiente.

Pablo Cavallero fue el mánager de Vélez y tuvo a Heinze como el primer entrenador de su paso por Liniers. El exarquero es fana de Independiente y reconoció que lo contactaron desde el club de Avellaneda para que les dé una mano en el operativo seducción para el Gringo: "Es así, pero el que me pidió que diera una mano me dijo que no contara nada. La gente de Independiente se comunicó conmigo sabiendo que lo conozco. Yo me comuniqué con la gente que trabaja con el Gringo y pasé los teléfonos. Yo estoy fuera de Independiente, colaboro con lo mejor de mí".

El que levantó el teléfono y llamó a Cavallero fue el Rolfi Montenegro, mánager del Rojo. Además, el arquero agregó que pretende ayudar al club de sus amores: "Soy hincha de Independiente y todo lo que uno pueda ayudar... Cuando vos recomendás a un técnico y que Gabriel Heinze se acerque al club, sé que le estoy recomendando a un tipo que va a aportar mucho al plantel profesional y a las Inferiores".

Cavallero, hincha de Independiente, le dio una mano a Montenegro con Heinze.

En charla con el programa Platea Baja de radio Del Plata, el exarquero de la Selección argentina explicó cómo es el Heinze DT: "Es una persona muy abocada al trabajo, con atracción en el trabajo, estaba 12 horas en el club, llegaba temprano y se iba ocho de la noche cuando el entrenamiento era solo por la mañana. Tenía su lugar. Quiere que el jugador se sienta como en su segunda casa. hacía hincapié en eso. Se ocupaba del personal lo haga sentir cómodo al jugador. Así aporta. Entrenando es muy bueno, y con un carácter fuerte, del cual a veces puede tener diferencia con algún dirigente".

A pesar de que destacó que la situación institucional puede influir en que Heinze rechace un ofrecimiento, el Rojo puede tener un punto a favor en la inactividad que tiene el Gringo desde su salida del Atlanta United: "Independiente está en un momento difícil políticamente, no se sabe si va a haber elecciones... Los resultados no se dan y eso puede influir para no aceptar. Pero Gabriel lleva un tiempito sin trabajar y si es Independiente o el club que le toque se lleva un técnico bárbaro. No solo te soluciona los resultados: el técnico te ordena la parte deportiva y eso se ve con el tiempo, cuando vuelve la calma".